Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedildi. AFAD’dan alınan bilgiye göre, Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 37 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremi Karadeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde olarak açıkladı.

11 NİSAN AFAD SON DEPREMLER

11 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.04.11 19:30:02 37.0125 28.3852 10.1 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.11 19:16:42 38.9748 42.5172 6.6 -.- 2.0 -.- TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS) İlksel

2022.04.11 18:37:58 34.8272 32.8943 8.8 -.- 3.2 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2022.04.11 18:32:53 37.8065 27.3147 3.4 -.- 1.5 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.04.11 18:32:28 36.9655 27.6493 5.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 18:31:21 37.8120 27.3145 3.3 -.- 1.7 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.04.11 17:51:06 36.1098 29.1043 10.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.11 17:46:47 37.0202 28.4093 15.3 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.11 17:30:30 39.0335 29.7347 9.8 -.- 2.3 -.- TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel

2022.04.11 16:54:29 36.9522 27.6215 12.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 16:26:40 40.3225 36.6187 4.9 -.- 1.6 -.- HASANBABA-(TOKAT) İlksel

2022.04.11 15:58:18 35.2755 25.3237 14.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 15:04:49 35.3553 25.3082 5.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 14:31:07 36.8447 38.2473 5.0 -.- 1.9 -.- YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA) İlksel

2022.04.11 14:08:40 37.0355 28.3980 20.2 -.- 1.2 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.11 13:44:41 37.0302 28.3852 27.9 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.11 13:18:20 38.7923 26.6543 7.9 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.11 12:40:33 35.2262 27.0197 7.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 12:37:16 36.9767 28.9522 5.4 -.- 2.4 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.04.11 12:33:10 36.6725 28.3907 1.5 -.- 1.8 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 11:45:43 37.0947 36.5928 0.0 -.- 1.6 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2022.04.11 10:18:13 36.2857 29.6973 5.4 -.- 2.0 -.- UGRAR-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.04.11 09:35:29 38.1513 38.7152 5.0 -.- 1.9 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.11 09:03:55 37.3567 35.0823 9.8 -.- 1.0 -.- CUKUR-KARAISALI (ADANA) İlksel

2022.04.11 09:00:13 38.2775 28.6450 8.2 -.- 1.7 -.- HACIALILER-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2022.04.11 08:58:10 37.0305 28.4465 15.3 -.- 1.6 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.11 08:51:06 36.7838 28.0357 11.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 08:46:01 36.8268 28.0388 12.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 08:00:05 37.8205 27.3232 5.1 -.- 1.9 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.04.11 06:34:56 40.2727 36.3582 1.5 -.- 3.5 3.4 KUCUKBAGLAR-(TOKAT) İlksel

2022.04.11 05:55:41 38.3788 23.4668 4.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.04.11 05:55:18 39.5332 25.9195 11.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.11 04:34:35 42.4265 40.9208 30.8 -.- 3.8 3.8 GURCISTAN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

2022.04.11 04:26:26 37.7778 27.9793 11.4 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-(AYDIN) İlksel

2022.04.11 04:19:10 36.9580 27.6512 7.5 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 04:17:09 36.9808 27.6210 12.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 03:43:31 37.0415 28.4262 15.8 -.- 1.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.11 02:45:52 39.7837 41.7448 17.9 -.- 1.3 -.- EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.04.11 02:39:10 37.0385 28.4360 10.7 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.11 02:33:36 36.0940 29.0717 13.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.11 02:23:36 38.9917 28.0010 5.4 -.- 1.5 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel