İstanbul için dikkat çeken kar uyarısı

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım...