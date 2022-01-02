İstanbul Valiliği duyurdu! 243 göçmen yakalandı

AA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kentte, plakası belirlenen bir kamyonla göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin bilgi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre ekipler, söz konusu kamyonun Bayrampaşa'da bir AVM'nin otoparkında olduğunu tespit etti. Buraya düzenlenen operasyonda, kamyonun sahibi ve şoförü olan F.G. ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen B.E. gözaltına alındı.

Bölgede yapılan çalışmada, çoğunluğu Bangladeş uyruklu 243 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü Tuzla Geri Gönderme Merkezine götürüldü.