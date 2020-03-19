AA

İstanbul'un Anadolu Yakasında tüm ilçelerde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde ısının sıfır dereceye düşmesi ile karla karışık yağmur ve kar olarak görüldü.

AA'nın haberine göre; Maltepe, Kartal ve Pendik'in yüksek kesimlerinde yağmur karla karışık yağarken, Yakacık ve Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.