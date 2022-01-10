İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 10 Ocak 2022 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 10 Ocak 2022 İSKİ su kesintisi

10 OCAK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Göksu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.01.2022 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.01.2022 09:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.01.2022 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.01.2022 10:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.01.2022 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.