Bulgaristan-Sırbistan sınır kapısında düzenlenen operasyonda, Türkiye’ye gönderilen 500 bin adet Extacy sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyon Türkiye’nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk operasyon olarak kayda geçti.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerinden alınan 500 bin adet Extacy sentetik uyuşturucu hapın Türkiye’ye getirilmeye çalışıldığını tespit etti.

YURT DIŞINDA İLK OPERASYON

Narkotik polisi, Bulgaristan ve Sırbistan polisini de organize ederek, Sırbistan-Bulgaristan sınır kapısında son yılların en büyük operasyonunun gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Türkiye’ye getirilmeye çalışılan 500 bin adet sentetik Extacy hap ele geçirildi.