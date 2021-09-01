İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

İHA

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki görev değişimleri açıklandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı yaz dönemi atamalarıyla ilimizde görevli 32 emniyet müdürü ve emniyet amiri çeşitli illere tayin olmuş; 12 emniyet müdürü ve emniyet amiri de ilimize atanmıştır. Bu kapsamda; 13 il emniyet müdür yardımcısı, 19 şube müdürü ve 18 ilçe emniyet müdürünün görevlerinde Valilik Makamı oluru ile değişikliğe gidilmiş olup, yeni görevlendirme listesi aşağıya çıkarılmıştır. İstanbul’dan başka illere tayin olan ve ilimizde göreve başlayan bütün personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, yapılan atama ve görev değişikliklerinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

İl Emniyet Müdür yardımcıları;

1- 2. SNF.EMN.MD. Recep Tepebaş

2- 2. SNF.EMN.MD. Hakan Demir

3- 2. SNF.EMN.MD. Ayhan Karaduman

4- 2. SNF.EMN.MD. Gürhan Kaya

5- 2. SNF.EMN.MD. Cihat Dağdeviren

6- 2. SNF.EMN.MD. Selçuk Aldemir

7- 2. SNF.EMN.MD. Cevdet Hürol Öztürk

8- 2. SNF.EMN.MD. Hakan Bolat

9- 2. SNF.EMN.MD. Nilgün Selvi

10- 2. SNF.EMN.MD. Hakan Alparslan Kırbaş

11- 2. SNF.EMN.MD. Neslihan Türkün Alpay

12- 2. SNF.EMN.MD. Filibya Saral

13 2. SNF.EMN.MD. Mansur Bayraktar

Şube Müdürleri;

1- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu-Terörle Mücadele Şube Müdürü

2- 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Kaya-Çevik Kuvvet Şube Müdürü

3- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Muhammed Hanifi Zengin- Güvenlik Şube Müdürü

4- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Serkan Kılınç - Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

5- 4. Sınıf Emniyet Müdürü Abidin Erik - Güven Timleri Şube Müdürü

6- 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay - Önleyici Hizmetler Şube Müdürü

7- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Temür - Çocuk Şube Müdürü

8- 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Parasız - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü

9- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Selma Gençkaya- Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü

10- 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Döner (Vekaleten) Göçmen KAÇ.MÜC. VE HUDUT KAP. Şube müdürü

11- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Şekip Akın- Eğitim Şube Müdürü

12- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Nuriye Okyay -Strateji Geliştirme Şube Müdürü

13- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Yusuf Burak Güler -Bilgi Teknolojileri Ve Haberleşme Şube Müdürü

14- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ergenç -Belge Yönetimi Şube Müdürü

15- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Erişmiş - Özel Güvenlik Şube Müdürü

16- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Gökdemir - İnşaat Emlak Şube Müdürü

17- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Rabia Altun - Dış İlişkiler Şube Müdürü

18- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Aydın - Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü

19- 3. Sınıf Emniyet Müdürü Gülpınar Adir- Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü

İlçe Müdürleri;

1- 2. SNF.EMN.MD. Koray Şensoy- Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü

2- 2. SNF.EMN.MD. Ercan Özmen- Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

3- 2. SNF.EMN.MD. Gürol Dikyol- Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü

4- 3.SNF.EMN.MD. Hasan Demirbağ- Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü

5- 2.SNF.EMN.MD. Aykut Korkmaz- Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü

6- 3.SNF.EMN.MD. Barış Çukur- Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü

7- 2.SNF.EMN.MD. Bülent Çelik- Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü

8- 3.SNF.EMN.MD. Cenk Bal- Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü

9- 3.SNF.EMN.MD. Murat Bayhan- Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

10- 3.SNF.EMN.MD. Muharrem Levent Türkmen- Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü

11- 4. SNF.EMN.MD. Abdullah Afacan - Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü

12- 3.SNF.EMN.MD. Ömer Erhan Konanç- Çatalca İlçe Emniyet Müdürü

13- 4.SNF.EMN.MD. Ali Kesikoğlu- Maltepe İlçe Emniyet Müdürü

14- 4.SNF.EMN.MD. İhsan Süngü- Güngören İlçe Emniyet Müdürü

15- 2.SNF.EMN.MD. Cemal Ünlü- Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü

16- 2.SNF.EMN.MD. Murat Uzun- Esenler İlçe Emniyet Müdürü

17- 4.SNF.EMN.MD. Korkut Okyay- Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü

18- 2.SNF.EMN.MD. Murat Milletsever- Pendik İlçe Emniyet Müdürü