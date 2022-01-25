İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar ne zaman başlayacak?

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara başlanacağını bildirdi.
Ekşi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın aşırı kar yağışından operasyona kapalı olması nedeniyle yurt içine 33 uçak yönlendirildiğini belirtti.
Toplam 5 bin 420 yolcunun otellerde misafir edildiğini kaydeden Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00'ten sonra havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar tüm uçuşların iptal edildiği İstanbul Havalimanı'nda yağışının durmasıyla birlikte apronda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle dün saat 14.00´ten itibaren uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kar yağışının şiddetini kaybetmesinin ardından günün ilk saatiyle birlikte çalışmalar hız kazandı.
Havalimanı işletmecisi İGA, kar nedeniyle kapanan pist ve taksi yollarını temizleme çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte uçuşların saat 13.00'te yeniden başlaması planlanırken, seferleri iptal olan yolcular ise geceyi terminalde geçirdi.
Yolcular için kara tarafındaki yeme içme alanlarında yüzde 30 indirim uygulanırken daha önce bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24 saate uzatıldı.
Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı.
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