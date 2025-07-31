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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI! Çevre illerde de hissedildi! 31 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli ile İstanbul deprem büyüklüğü ve merkez üssü

        Marmara Denizi açıklarında deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi! AFAD detayları duyurdu

        İstanbul deprem ile sallandı. Şiddetli sarsıntı, çevre illerde de hissedilirken İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği belli oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Marmara Denizi açıkları olduğunu açıkladı. Saat 13.36'da meydana gelen deprem İstanbul'un Silivri ilçesine 24.65 kilometre mesafede kaydedildi. İşte, 31 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika İstanbul deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 14:28 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:28
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        • 1

          İstanbul’da deprem oldu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası bölge sakinleri ‘’Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Marmara Denizi Silivri açıkları olduğu kaydedildi. İşte, 31 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika İstanbul deprem verileri...

        • 2

          İSTANBUL'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:36'da Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          İstanbul'un Silivri ilçesine 24.65 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          İSTANBUL DEPREM VERİLERİ

          Büyüklük:3.5 (Ml)

          Yer:Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)

          Tarih:2025-07-31

          Saat:13:36:40 TSİ

          Enlem:40.845 N

          Boylam:28.26778 E

          Derinlik:9.91 km

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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