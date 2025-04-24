İstanbul deprem ile bir kez daha sallandı! 24 Nisan AFAD ve Kandilli verileri ile İstanbul deprem büyüklüğü ve konumu
Son dakika haberi: İstanbul deprem ile bir kez daha sallandı. İstanbul Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen ve 13 saniye süren depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre, bu sabah Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında artçı bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hissedenler, İstanbul deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. İşte, 24 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 saniye süren ve 300 kilometrelik alanda hissedilen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son dakika haberine göre, İstanbul deprem ile bir kez daha sallandı. AFAD, bu sabah İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli sarsıntıyı hissedenler "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 24 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika İstanbul deprem verileri...
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19 SAATTE 284 ARTÇI KAYDEDİLDİ
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.
Kandilli verilerine göre, şiddetli sarsıntının ardından Marmara'da en büyüğü 5.9 ve 4.9 olan, 284 artçı (07.20 itibarıyla) deprem yaşandı.
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6.2'LİK DEPREM 300 KM'DEN HİSSEDİLDİ
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin, Silivri (Marmara Denizi) Depremi’ne ilişkin değerlendirmelerini açıkladı.
Açıklamada, “Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir" denildi.
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İSTANBUL SABAHA 4.1 İLE UYANDI
İstanbul sabaha ise AFAD verilerine göre 4.1, Kandilli ölçümüne göre ise 4.6 büyüklüğündeki depremle uyandı.
Depremin merkez üssü Büyükçekmece açıkları oldu. AFAD derinliği 7 km, Kandilli ise 16.9 km olarak açıkladı.
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24 NİSAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ
3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
24-04-2025 09:22:08 40.8356 28.1256 7 ML 3.1 Marmara Denizi - [20.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
24-04-2025 07:19:19 40.8411 28.3061 7 MW 4.1 Marmara Denizi - [24.56 km] Büyükçekmece (İstanbul) 658424
24-04-2025 07:08:29 40.8581 28.3617 6.99 ML 3.3 Marmara Denizi - [20.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) 658426
24-04-2025 06:16:06 40.8381 28.1344 6.82 ML 3.7 Marmara Denizi - [20.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 658419
24-04-2025 04:20:03 40.8256 28.1383 7.02 ML 3.9 Marmara Denizi - [21.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 658402
24-04-2025 03:30:22 37.8892 29.2208 13.34 MW 3.9 Pamukkale (Denizli) 658395
24-04-2025 00:00:15 40.8472 28.2883 6.99 ML 3.7 Marmara Denizi - [24.39 km] Silivri (İstanbul) 658367
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan sarsıntılar anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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