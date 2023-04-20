İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi arife günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.

İstanbullu'ların Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

Arife günü İBB'nin trafik haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda Kartal D-100 Karayolu ,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı olduğu görüldü.