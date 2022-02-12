İstanbul'da yaşandı! Tomografi odasında dehşet!

DHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay 9 Şubat Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

SAĞ BACAĞINDAN VURULDU HASTANEYE GETİRİLDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Sultangazi'de sağ bacağından vurulan T.G., yakınları tarafından tedavi edilmek üzere Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

ARKADAŞIYLA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

T.G. tomografi odasına alındı. Tomografi çekilirken bağırmaya ve çevreye saldırmaya başlayan T.G., tomografi odasını birbirine kattı. Ona yanında hastaneye gelen J.Ö. de destek verdi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Odadaki yaklaşık 30 bin dolar değerindeki bir cihaz hasar gördü. Milyon liralık tomografi cihazının zarar görmemesi için de hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti.

CAMLI BÖLÜME KİLİTLEDİLER

Tomografi bölümünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Sağlık çalışanları kendileri odadaki camlı bölüme kilitledi. Ancak saldırganlar camı vurarak ve iterek devirmeye çalıştı.

İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Camın arkasındaki sağlık çalışanı ise saldırganlara direndi. Çerçeve bölümü kırılan cam devrildi ancak sağlık çalışanı iterek yerine yerleştirdi. Olaya müdahale eden hastane güvenliklerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaralandı.

GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDILAR

Olay yerine gelen polis saldırganlara müdahale etti. T.G. ve J.Ö. gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı. Saldırganların daha sonra savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi.