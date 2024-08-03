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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da yan yatan hafriyat kamyonunun altında kalan işçi öldü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yan yatan hafriyat kamyonunun altında kalan işçi öldü

        Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanında toprak dökümü yapan bir hafriyat kamyonu yan yattı. Bu sırada kamyonun yanında bulunan bir inşaat işçisi yan yatan kamyonun dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:58
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        Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi öldü
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        Sarıyer'de inşaat alanında yük indirirken yan yatan hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Rumeli Hisarı Mahallesi Bebek Yolu Sokak'taki bir inşaat alanında yük indiren Serdar Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu kasasını kaldırırken yan yattı.

        Bu sırada kamyonun yanında bulunan inşaat işçisi Abdülkadir Doğan (44) aracın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kamyonun altından çıkarılan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Doğan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon şoförü Serdar Ö. ise polislerce gözaltına alınıp Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi'ne götürüldü.

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