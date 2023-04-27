İstanbul'da yağmur trafiği durdurdu!

İstanbul'da etkili olan yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu saat 08.50 itibariyle yüzde 75'e ulaştı.

Yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar devam ediyor. Yağışlar nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre; saat 08.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 75'e ulaştı.

Avrupa Yakası'nda; Esenyurt- Mecidiyeköy E-5 karayolunda, Esenyurt-Başakşehir, Basın Eksprese yolu ile Anadolu Yakasında; Kartal-Kadıköy minibüs yolu, Maltepe-Kadıköy sahil yolu, Ataşehir-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğunluk gözleniyor.

Avrasya Tüneli'nde geçişlerde sıkıntı yaşanmazken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki yakasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk hakim