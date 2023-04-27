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İstanbul'da yağmur etkisi! Trafik yoğunluğu durma noktasında

İstanbul'da etkisini sürdüren yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 75'e ulaşırken, ana arterlerde ve köprülerde yoğunluk gözleniyor

Giriş: 27.04.2023 - 09:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da yağmur etkisi! Trafik yoğunluğu durma noktasında
İstanbul'da yağmur trafiği durdurdu!
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HABERTURK.COM

İstanbul'da etkili olan yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu saat 08.50 itibariyle yüzde 75'e ulaştı.

Yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar devam ediyor. Yağışlar nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre; saat 08.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 75'e ulaştı.

Avrupa Yakası'nda; Esenyurt- Mecidiyeköy E-5 karayolunda, Esenyurt-Başakşehir, Basın Eksprese yolu ile Anadolu Yakasında; Kartal-Kadıköy minibüs yolu, Maltepe-Kadıköy sahil yolu, Ataşehir-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğunluk gözleniyor.

Avrasya Tüneli'nde geçişlerde sıkıntı yaşanmazken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki yakasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk hakim

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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