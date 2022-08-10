İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından Silivri'de yağış başladı. İHA'nın haberine göre yoğun sağanak yağış, Silivri merkezinde ve köylerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Yağış altında ilerlemeye çalışan vatandaşlar ve araçlar da zor anlar yaşadı. Bölgede yağış devam ediyor.

ESENYURT'TA BAZI YERLERİ SU BASTI Fotoğraf: DHA İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ispartakule ve Esenyurt'ta bazı yerleri su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde sabaha karşı yağış etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle Ispartakule'deki bazı yerlerde su taşkınları yaşandı. AA'da yer alan habere göre, su basan bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ispartakule'deki Avcılar Belediyesi Fuar ve Sergi Merkezi'ndeki sabit kapalı pazar alanı da sular altında kaldı. Sabah saatlerinde pazar alanına gelen esnaf, tezgahlarını açamadı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları temizledi.

RÖGAR TAŞINCA SOKAK SULAR ALTINDA KALDI Fotoğraf: DHA Esenyurt Yeşilkent 1953 Sokak'ta şiddetli yağışın etkisiyle tıkanan rögar taştı. Sokak sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Talatpaşa 1036 Sokak'ta da su taşkınlığı yaşandı. Sürücüler yolda ilerlerken zor anlar yaşarken, 1047 Sokak'taki bir oto tamirci de sular altında kaldı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyardı. Fotoğraf: İHA

ÇORLU'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER Fotoğraf: İHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı kod’ uyarısının ardından beklenen yağış Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkisini gösterdi. Yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kütahya ve Uşak illeri için sarı kodlu uyarı yaparak dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtmişti. YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR Beklenen yağış sabah saatlerinde Çorlu’da kuvvetli şekilde etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış sebebiyle yollar göle dönerken, yapılan uyarılardan habersiz sokağa çıkan vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar, dükkan önlerine, duraklara ve saçak altlarına sığındı. Rögar kapakları da patlayınca göle dönen yollarda araç trafiği de olumsuz etkilendi.