Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı olması beklenen İstanbul'da bugün sıcak hava ve nem hakim vatandaşları bunalttı. Bazı bölgelerde nem yüzde 60 ile yüzde 86 seviyelerine kadar ulaştı.

Nem oranın yükseldiği yerlerden Atatürk Havalimanı'nda sıcak ve nemle birlikte yerden yükselen buhar yoğunluğu dikkat çekti. İstanbul Havalimanı'nın hizmet girmesiyle sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda pist ve uçaklar yerden yükselen buharla neredeyse görünmez hale geldi.

Hissedilen sıcaklığın gölgede 40 dereceyi geçtiği Silivri’de nem oranı da yüzde 86‘yı gösterdi. Sıcak hava nemin ardından Silivri sahilindeki çay bahçeleri ve halk plajında son zamanların en sakin günlerini yaşadı. Az sayıda kişinin sahilde denize girdiği görülürken vatandaşlar aşırı sıcaklar nedeniyle sahillere inmedikleri görüldü. Plajda bulunan birçok işletmeye ait şezlonglar boş kalırken aynı görüntüler çay bahçelerine de yansıdı.