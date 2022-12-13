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İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul'da vapur seferleri iptal ediliyor! İstanbul'da yaşanan yoğun yağmur ve fırtına nedeniyle bazı seferler iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

Giriş: 13.12.2022 - 07:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi! 13 Aralık İDO - BUDO - İBB Şehir Hatları seferleri iptal mi?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İptal edilen 13 Aralık İDO seferleri şu şekilde:

11.00 kalkışlı ve 11.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali

11.00 kalkışlı ve 11.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali

15.00 kalkışlı ve 15.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali

15.00 kalkışlı ve 15.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali

20.00 kalkışlı ve 20.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali

20.00 kalkışlı ve 20.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali

BUDO SFERLERİ İPTAL Mİ?

BUDO seferlerinin iptaline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 13 Aralık iptal edilen BUDO saferi olduğunda sizlerle paylaşacağız.

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