İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İptal edilen 13 Aralık İDO seferleri şu şekilde:

11.00 kalkışlı ve 11.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali

11.00 kalkışlı ve 11.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali

15.00 kalkışlı ve 15.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali

15.00 kalkışlı ve 15.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali

20.00 kalkışlı ve 20.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali

20.00 kalkışlı ve 20.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali

BUDO SFERLERİ İPTAL Mİ?

BUDO seferlerinin iptaline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 13 Aralık iptal edilen BUDO saferi olduğunda sizlerle paylaşacağız.