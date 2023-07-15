Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        İstanbul'da tüm zamanların en yüksek günlük suyu dün tüketildi

        İstanbul'da su tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı! Dün 3 milyon 550 bin 435 metreküp su tüketildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüm zamanların rekoru!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da dün 3 milyon 550 bin 435 metreküp ile tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi gerçekleşti.

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Temmuz itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41,39 ölçüldü.

        Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,86, Terkos'ta yüzde 30,64, Sazlıdere'de yüzde 25,15, Alibey'de yüzde 22,55, Büyükçekmece'de yüzde 23,2, Ömerli'de yüzde 73,98, Darlık'ta yüzde 57,6, Elmalı'da yüzde 32,64, Pabuçdere'de yüzde 4,64 ve Kazandere'de yüzde 6,74 olarak belirlendi.

        Azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 359 milyon 52 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

        REKLAM

        İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 550 bin 435 metreküp olarak kaydedildi.

        SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

        İSKİ istatistiklerine göre, 15 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 74,87, 2014'te yüzde 20,92, 2015'te yüzde 82,35, 2016'da yüzde 67,45, 2017'de yüzde 73,99, 2018'de yüzde 75,98, 2019'da yüzde 73,85, 2020'de yüzde 61,34, 2021'de yüzde 71,06, 2022'de yüzde 71,06 iken bugünkü oran yüzde 41,39 olarak ölçüldü.

        Barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'de 449 milyon 45 bin metreküp su alındı.

        #SU TÜKETİMİ
        #istanbul
        #son dakika
        #baraj dolulu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tüm zamanların rekoru!
        Tüm zamanların rekoru!
        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        O izler korunuyor...
        O izler korunuyor...
        15 Temmuz şehitleri anılıyor
        15 Temmuz şehitleri anılıyor
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Karadeniz'in incisi Ordu, plajlarıyla yüzme keyfi yaşatıyor
        Karadeniz'in incisi Ordu, plajlarıyla yüzme keyfi yaşatıyor
        Beşiktaş'a dev çalım! Halil Galatasaray'da
        Beşiktaş'a dev çalım! Halil Galatasaray'da
        Değnekçi cinayetinde '500 bin lira haraç' iddiası
        Değnekçi cinayetinde '500 bin lira haraç' iddiası
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Düden kuruyor!
        Düden kuruyor!
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        "Hayat devam ediyor"
        "Hayat devam ediyor"
        Bomba iddia! İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi
        Bomba iddia! İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi
        Emekliye ilave ödemede adalet
        Emekliye ilave ödemede adalet
        Kim bilir kaç vokal yaptı
        Kim bilir kaç vokal yaptı
        Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı!
        İkinci el araç satışında yeni dönem
        İkinci el araç satışında yeni dönem
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro