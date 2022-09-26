İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'a çıktı!

İstanbul'da, bu sabah trafik yoğunluğu yaşandı. Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu saat: 08.40 itibariyle yüzde 60'a çıktı.

Yoğunluk, Avrupa yakasında Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Bağcılar ile Anadolu yakasında Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe'de gözlendi.