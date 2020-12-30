DHA

Saat 21.00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentte trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 17.50 itibariyle yoğunluk yüzde 71'e yaklaştı. Hem iş çıkış saati olması, hem de kısıtlama nedeniyle yoğun trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.