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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da trafik felç oldu! - En Son Haberler

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye kadar çıktı!

        İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik felç oldu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre yoğunluk saat 17.15 sıralarında yüzde 87'ye ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:34 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:01
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        İstanbul'da trafik felç oldu!
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        İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağmurun da etkisiyle İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk saat 17.15 sıralarında yüzde 87'ye ulaştı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

        Kadıköy'de D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde trafik iki yönde de durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasında saat 17.15 sıralarında yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.

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        #son dakika
        #istanbul trafik
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