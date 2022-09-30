İstanbul'da trafik felç oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre de, bazı ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.

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