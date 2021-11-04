İstanbul'da 'torbacılar' böyle yakalandı

İstanbul Maslak'ta uyuşturucu satışı yapan 2 'torbacı' polis ekipleri tarafından yakalandı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri daha sonra 'üst torbacı'yı da kaldığı pansiyonda baskınla kıskıvrak yakaladı. Çok miktarda uyuşturucu bulunan baskın anları kameraya yansıdı.
Sarıyer Maslak'ta gece saatlerinde uygulama yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Motorize Yunus Timleri, sokak üzerinde 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, torbacılar Resul A. (21) ve İzzet D.'yi (20) kıskıvrak yakalandı.
ÜST TORBACININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin yaptığı üst aramalarında Resul A.'nın üzerinden 6 adet paketli halde bulunan ve toplam ağırlığı 16.84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin alınan ifadelerinde, Melihcan S. (29) isimli bir şahsın onlara uyuşturucu madde temin ettiği, günlük 500 lira karşılığında Melihcan S. tarafından konum gönderdiği adrese gidip teslim ettikleri bilgisine ulaşıldı.
SARIYER POLİSİ 'LOBİ' DİYEREK KAPIYI AÇTIRDI
Bunun üzerine harekete geçerek geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Melihcan S. isimli şahsın adresini tespit ederek evine baskın düzenledi. Evde olmaması üzerine polis ekipleri yaptığı incelemelerde şahsın Beşiktaş Ortaköy'de bir pansiyonda olduğunu tespit etti.
Hazırlıklarını tamamlayan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın pansiyonda kaldığı odaya baskın düzenledi. Baskın esnasında “lobi” diyen polis ekipleri kapıyı açan Melihcan S.yi kıskıvrak yakaladı. O anlar ise kameralara yansıdı. Şahsın kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesinin ardından Sarıyer polisi, yapmış olduğu aramalarda, 72 gram marihuana, 1 adet hassas terazi, 1 adet pres makinesi ve çok sayıda narkotik madde paketleme poşeti ele geçirdi. Aramaların ardından gözaltına alınan Melihcan S. ve torbacıları Resul A. ile İzzet D. emniyete götürülerek ifadeleri alındı.
18 ADET SUÇ KAYITLARI OLDUĞU BELİRLENDİ
Şahısların yapılan sorgulamalarında ise toplamda 18 adet suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Melihcan S. ve Resul A. çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İzzet D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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