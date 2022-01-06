İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 6 Ocak Perşembe günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 6 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 6 Ocak Perşembe 2022 İSKİ su kesintisi

6 OCAK İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Kayışdağı Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Ferhatpaşa Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 06.01.2022 11:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 11:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Abdurrahman Nafiz Gürman Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Ferhatpaşa Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 06.01.2022 11:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Koçullu Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Ahmetlı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 6 OCAK