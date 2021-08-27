İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 27 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 27 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

27 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 27.08.2021 08:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.08.2021 09:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.08.2021 06:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.08.2021 02:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Habipler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.08.2021 08:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Ovayenice Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.08.2021 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 27 AĞUSTOS