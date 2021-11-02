İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 2 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 2 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

2 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.11.2021 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Piyale Paşa Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.11.2021 08:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Yukarı Dudullu Mah,Çakmak Mah,Adem Yavuz Mah,Cemil Meriç Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.11.2021 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.11.2021 08:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



2 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)