Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklentisini açıkladı, vatandaşın gözleri su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintilerini her gün düzenli olarak paylaşıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 29 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 29 Aralık Çarşamba 2021 İSKİ su kesintisi

29 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 29.12.2021 08:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.12.2021 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 29 ARALIK