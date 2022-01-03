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Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı ve son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da su kesintisi açıklamasına göre, 4 Ocak Salı günü Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta 12 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin 4 Ocak Salı günü yaşanacak su kesintisi ile ilgili açıklamasının detayları...

03.01.2022 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: İstanbul son dakika ve planlı su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 3 Ocak Pazartesi günü İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası için 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklentisini açıkladı, vatandaşın gözleri İSKİ su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 3 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 3 Ocak Pazartesi 2022 İSKİ su kesintisi

4 OCAK'TA BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DE 12 SAATLİK SU KESİNTİSİ!

Sarayburnu – Beşiktaş - Sarıyer 900 mm çaplı isale hattında zorunlu deplase bağlantı çalışmaları yapılacağından 04 Ocak 2022 Salı 10:00 ila 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler;

BEYOĞLU

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu mahalleleri.

BEŞİKTAŞ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız mahalleleri.

ŞİŞLİ

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleri.

3 OCAK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.01.2022 14:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.01.2022 14:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Abbasağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.01.2022 14:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.01.2022 13:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yayalar Mah,Velibaba Mah,Güllübağlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.01.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 03.01.2022 13:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.01.2022 14:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 3 OCAK

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