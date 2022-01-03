Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: İstanbul son dakika ve planlı su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 3 Ocak Pazartesi günü İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası için 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklentisini açıkladı, vatandaşın gözleri İSKİ su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 3 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 3 Ocak Pazartesi 2022 İSKİ su kesintisi

4 OCAK'TA BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DE 12 SAATLİK SU KESİNTİSİ!

Sarayburnu – Beşiktaş - Sarıyer 900 mm çaplı isale hattında zorunlu deplase bağlantı çalışmaları yapılacağından 04 Ocak 2022 Salı 10:00 ila 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler;

BEYOĞLU

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu mahalleleri.

BEŞİKTAŞ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız mahalleleri.

ŞİŞLİ

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleri.

3 OCAK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.01.2022 14:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.01.2022 14:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Abbasağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.01.2022 14:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.01.2022 13:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Yayalar Mah,Velibaba Mah,Güllübağlar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.01.2022 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 03.01.2022 13:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.01.2022 14:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 3 OCAK