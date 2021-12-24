Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklentisini açıkladı, vatandaşın gözleri su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintilerini her gün düzenli olarak paylaşıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 24 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 24 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

24 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.12.2021 22:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah,Fenerbahçe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.12.2021 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI 24 ARALIK