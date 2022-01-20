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İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ DUYURDU: İstanbul planlı su kesintileri

Son günlerde etkisini gösteren yağışlı havaların etkisiyle yeniden yüzde 50'nin üzerine çıkan İstanbul barajları doluluk oranları vatandaşın gündeminde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da meydana gelen su kesintilerini ve İstanbul barajlarının doluluk oranlarını her gün vatandaşlarla paylaşıyor. İstanbul'da bugün sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ son dakika ve planlı su kesintileri

20.01.2022 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ne, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU: 20 Ocak Perşembe İstanbul planlı ve son dakika su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 20 Ocak Perşembe günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbullular tarafından merak edilen ve yakından takip edilen konulardan biri. 20 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 20 Ocak Perşembe 2022 İSKİ su kesintisi

20 OCAK İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah,Taşoluk Mah,Haraççı Mah,Karlıbayır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.01.2022 14:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.01.2022 14:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.01.2022 15:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.01.2022 16:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.01.2022 14:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 20.01.2022 10:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 20 OCAK

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