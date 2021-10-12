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Son dakika: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Ekim 2021 Salı günü İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar '12 Ekim İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 12 Ekim İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

12.10.2021 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 12 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 12 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

12 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Başakşehır-Altınşehır Mahallesı 1000 Mm Ana Isale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Başakşehır-Altınşehır Mahallesı 1000 Mm Ana Isale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Değirmenköy Fevzipaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Valide I Atik Mah,Selami Ali Mah,Murat Reis Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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