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Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri vatandaşların gündeminde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 23 Kasım Salı günü İstanbul'da arıza ve bakım nedeniyle su kesintisi olan ilçeleri duyurdu. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları (23 Kasım)

23.11.2021 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 23 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 23 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

23 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 23.11.2021 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Karabal Deresi Dere Islahı Çalışması İşi Kapsamında 400 Mm Lik Df İsale Hattında Kesinti Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir
Başlama Tarihi : 23.11.2021 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.11.2021 08:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.11.2021 02:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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