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Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU: 5 ilçede su kesintisi

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 31 Ağustos Salı günü İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeleri araştırıyor. İstanbul'da meydana gelecek planlı su kesintileri İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre gün içinde İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte 31 Ağustos İstanbul su kesintisi duyuruları

31.08.2021 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU: 5 ilçede su kesintisi

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 31 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 31 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

31 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah,Arnavutköy Mah
Arıza Sebebi : 900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Emirgan Sabancı Caddesi 900Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 31.08.2021 11:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2021 13:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2021 16:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fenerbahçe Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2021 15:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah,İstinye Mah,Baltalimanı Mah,Emirgan Mah
Arıza Sebebi : 900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Emirgan Sabancı Caddesi 900Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 31.08.2021 11:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 31 AĞUSTOS

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