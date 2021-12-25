Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklentisini açıkladı, vatandaşın gözleri su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintilerini her gün düzenli olarak paylaşıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 25 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 25 Aralık Cumartesi 2021 İSKİ su kesintisi

25 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Güzelce Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.12.2021 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Silivrikapı Mah,Seyyid Ömer Mah,Cerrahpaşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 25.12.2021 09:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Garipçe Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.12.2021 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI 25 ARALIK