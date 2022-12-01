İstanbul'da scooterların hız sınırı düşürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi’nde yapıldı.

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