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İstanbul'da scooterlara hız sınırı düzenlemesi!

Son dönemde üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen e-scooterlarla ilgili önemli bir düzenleme getirildi. İstanbul'da UKOME kararıyla paylaşımlı elektrikli scooterların hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü

Giriş: 01.12.2022 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da scooterların hız sınırı düşürüldü - Haberler
İstanbul'da scooterların hız sınırı düşürüldü
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İHA

Üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooterlara ilişkin düzenleme yapıldı.

İHA'da yer alan habere göre, UKOME’de alınan kararla paylaşımlı elektrikli scooterların hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.

UKOME TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi’nde yapıldı.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son zamanlarda yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooter ilgili düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeye göre paylaşımlı elektrikli scooter hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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