İstanbul'da 3 günde 7'nci ölüm!

DHA

İstanbul Esenyurt'ta dün 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin içtikleri sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Önceki gün de Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov da sahte içkiden ölmüştü. Esenyurt'ta 3 gün içerisinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

POLİSLERİN DENETİMLER SÜRÜYOR

DHA'da yer alan habere göre öte yandan polis ekipleri de Esenyurt'taki içki denetimlerini sıklaştırdı.

1 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında Esenyurt'ta işletme ve sahte içki imalatı yapıldığı tespit edilen yerlere yönelik denetimler yapıldı.

471 ŞİŞE, 500 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde, 5 tekel bayii, 3 ikamet ve 1 restoranda yapılan aramalarda, 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ve sahte alkol için kullanılan çok sayıda bandrol ve boş şişe ele geçirildi.