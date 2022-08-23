İstanbul'da polise bıçaklı saldırı!

Alınan bilgiye göre, Silivri Kaymakamlığı çevresinde bekleyen polis memurlarına yaklaşan bir kişi, yanında taşıdığı bıçakla saldırdı.

Polis memurlarından biri bıçakla bacağından yaralandı. Zanlı ise silahla vurularak yakalandı.

Yaralanan polis memuru ile şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.