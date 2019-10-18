İstanbul’da, siyasi parti binalarına ve bazı market zincirlerine bombalı saldırı hazırlığı yapan bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına mensup 6 şüpheli yakalandı.

İHA'nın haberine göre, terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik kolları DGH üyelerinin İstanbul'da eylem hazırlığında olduğunu belirleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde çalışma başlattı. Bazı siyasi parti binaları ile marketlere yönelik silahlı ve bombalı saldırı ile molotoflu eylemler yapma hazırlığında olduğu belirlenen örgüt üyelerine yönelik soruşturma kapsamında, bu sabaha karşı pek çok adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Operasyonda, DGH üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına altına alınan terör örgütü üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği, 1 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve eylem içerikli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Yakalanan 6 PKK'lı, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. PKK üyelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.