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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da orman yangını! Bir şüpheli gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da orman yangını! Bir şüpheli gözaltına alındı

        İstanbul Beykoz'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangına neden olduğu iddia edilen 22 yaşındaki isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, işaret fişeğini eğlenmek amacıyla attığını ve yangını fark edince 112'yi arayarak ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.07.2025 - 22:07 Güncelleme: 29.07.2025 - 01:29
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        İstanbul'da orman yangını!
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        Beykoz’da ağaçlık alanda çıkan yangın, 28 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.59 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 200 metrekarelik alanın zarar gördüğü belirlendi.

        Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmalarda, yangının işaret fişeğinin düşmesi sonucu çıktığı ve fişeğin karşı yamaçta bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi civarından atıldığı tespit edildi. Yapılan adres taramasında, bölgedeki evlerden birinde A.A. isimli şahsın ikamet ettiği belirlendi.

        A.A. isimli şahsın verdiği beyanda, eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığını, fişeğin ardından karşı ormanda yangın çıktığını fark edince 112’yi arayarak bilgi verdiğini söyledi. Kendi rızasıyla olayda kullandığı işaret fişeğini teslim eden A.A., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Şüpheli A.A., tamamlanan tahkikat işlemlerinin ardından 29 Temmuz 2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecek.

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