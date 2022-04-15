İstanbul'da orduevinde korkutan yangın

Fenerbahçe Orduevi içindeki restoranın çatısında dumanlar yükseldiğini gören görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine Kadıköy, Erenköy ve Üsküdar itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi.

Restoranın çatısından dumanlar yükseldiği görülürken, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.