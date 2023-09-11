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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: İstanbul'da okul trafiği yoğunluk oluşturdu

        İstanbul'da okul trafiği yoğunluk oluşturdu

        2023-2024 eğitim-öğretim dönemi bugün başladı. İstanbul'da sabah işlerine ve okullarına gitmek isteyenler trafik yoğunluğu oluşturdu. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 07:52 Güncelleme: 11.09.2023 - 08:23
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        İstanbul'da okul trafiği
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        İstanbul'da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının il gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.20 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

        İstanbul'da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başlıyor.

        Ders zili çalmadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

        İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.20 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

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        #istanbul trafik yoğunluğu
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