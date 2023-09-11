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İstanbul'da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının il gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.20 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

İstanbul'da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başlıyor.

Ders zili çalmadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.20 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.