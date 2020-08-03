Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem

Son dakika... İstanbul'da korkutan orman yangını

Son dakika... Ataşehir Kayışdağı'nda orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

03.08.2020 - 20:52 | Güncelleme: ABONE OL
orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Orman yangını havadan drone ile görüntülendi.

Öte yandan yangının çıktığı noktaya yakın yerde geçtiğimiz ayda orman yangının çıkmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi
Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi
Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah internetin gündeminde
Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah internetin gündeminde
Gören bir daha baktı! Kurbanı kestikten sonra...
Gören bir daha baktı! Kurbanı kestikten sonra...
Evliliği 30 gün sürdü... Açıklaması şaşkına çevirdi
Evliliği 30 gün sürdü... Açıklaması şaşkına çevirdi
İşte yurtta hava durumu!
İşte yurtta hava durumu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bayram diplomasisi"
Dışişleri'nden YPG/PKK'nın petrol anlaşmasına tepki!
Dışişleri'nden YPG/PKK'nın petrol anlaşmasına tepki!
Yüksekova'da feci kaza: 6 ölü!
Yüksekova'da feci kaza: 6 ölü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X