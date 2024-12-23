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        Haberler Gündem Son dakika: İstanbul'da konteyner gemisi yan yattı

        İstanbul'da konteyner gemisi yan yattı

        İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner gemisi bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Gemi personeli tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 09:09 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:30
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        İstanbul'da konteyner gemisi yan yattı
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        Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner gemisi yan yattı. Geminin yan yattığı anlar kameraya yansıdı.

        Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklama, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" denildi.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "23.12.2024 Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Ambarlı Limanında yükleme yapılan Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yatmıştır. Gemide görevli 15 mürettebattan 10’u ekipler tarafından kurtarılmış olup, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıkmıştır. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılmıştır" denildi.

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