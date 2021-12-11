İstanbul'da kaza "geliyorum" dedi! Otobüse çarptı!

İHA

İstanbul'da saat: 06.40 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi D-100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde, iddiaya göre; aşırı hızlı ve alkollü olduğu anlaşılan Ersin Damar yönetimindeki 34 EOA 729 plakalı otomobil kontrolden çıkarak durakta yolcu almak için bekleyen 34 RB 9849 plakalı İETT’ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

MOTOR YANDI, SÜRÜCÜ SIKIŞTI

İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisi ile otomobilin motor kısmında yanma meydana geldi. Otomobil sürücüsü Ersin Damar otomobil içinde sıkıştı. Durakta bekleyen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ÇIKARDI

İtfaiye araç içinde sıkışan sürücü Ersin Damar’ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobil sürücüsü olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan kazadan dolayı olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yol bakım ekipleri araçtan boşalan akaryakıtı kumlama ile temizledi. Kazaya karışan otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı.

TOPLAMDA 4 BİN 32 TL CEZA

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otomobil sürücüsü Ersin Damar'ın ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşıldı. Ehliyetsiz araç kullanmadan 2 bin 693 TL alkollü araç kullanmadan bin 339 TL cezai işlem uygulandı.