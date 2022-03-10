İstanbul'da kar yağışının etkisi artıyor!

Son dakika haberine göre İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor.
DHA'nın haberine göre Beşiktaş Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu-Beşiktaş istikametinde de kar yağışının etkisiyle yol bir anda karla kaplandı. Sürücüler, hızlarını düşürerek 'dörtlü' olarak bilinen sinyallerini yaktı.
KAR KÜREME ARAÇLARI MÜDAHALE ETTİ
Bazı araçlarsa karlı yolda kayma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kar küreme araçları Barbaros Bulvarı'na müdahale etti, karları küredi, tuzlama yaptı. Yapılan çalışmanın ardından trafik tekrar normale döndü.
Beşiktaş-Zincirlikuyu istikametindeyse herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Zincirlikuyu'da ise toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşanmadığı görüldü.
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Zincirlikuyu'da acil müdahale için yol kenarına koyulan bir tuz kutusunun kapağının kırılıp içine çöp atıldığı, kutunun su ile dolduğu görüldü.
"GEÇEN YAĞAN KARA GÖRE DAHA YOĞUN VE DAHA SOĞUK"
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'na gelen Hülya kurucu “Kar yağışı çok yoğun işten geliyorum şu anda. Yağıştan dolayı izin verdiler eve gidiyorum. Toplu ulaşım da çok yoğun değildi. Geçen yağan kara göre şu anda daha yoğun yağıyor ve daha soğuk. Böyle giderse tutar bu kar" dedi.
"İLK DEFA MART AYINDA KAR GÖRÜYORUZ"
Çocuğu ve eşi ile metrobüs durağına gelen Eşref Çelik “Hastaneden geliyoruz, bu sefer zorluk yaşamadık. Biz uzun süredir İstanbul'dayız ilk defa Mart ayında kar görüyoruz" diye konuştu. Leyla Çelik “Çalışmalar bu sefer güzel. Biraz araba ulaşımlarında sıkıntı vardı ama, büyük bir sorun yoktu" dedi.
BEYKOZ'DA DA BENZER GÖRÜNTÜ
Beykoz'da da kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti, kazalar meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında da kar etkili oluyor.
Beykoz Kavacık'ta bazı otomobillerin yokuşlarda ilerlemekte zorluk çekti. Kayan bir otomobilin de taksiye çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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