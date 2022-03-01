İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor!

AA

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle kentin bazı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüldü.

Eyüpsultan'da Kemerburgaz bölgesi, Büyükçekmece'nin yüksek kesimleri ile Üsküdar Çamlıca'da karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN