Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri yeniden başladı

Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 00.30’da durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.