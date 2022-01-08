İki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var!

İstanbul Fatih'te, iki İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüslerinden biri refüje çarparak durabildi.

Atatürk Bulvarı'ndaki kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.