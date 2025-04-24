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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem! 24 Nisan Perşembe az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        İstanbul'da hissedilen deprem! 24 Nisan Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi" sorularını beraberinde getirdi. Kandilli ve AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü, nerede, saat kaçta olduğunu yayımladığı son depremler listesi ile duyuruyor. İşte 24 Nisan 2025 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 18:01 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:37
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        • 1

          Son dakika İstanbul'da deprem oldu… Depremi hissedenler ve deprem olduğunu düşünenler, “Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde” sorularının yanıtını arıyor. Meydana gelen son dakika depremler Kandilli ve AFAD tarafından son depremler listesi ile yayımlandı. İşte detaylar…

        • 2

          İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM

          AFAD İstanbul'da saat 17.52 sıralarında 3.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

        • 3

          İSTANBUL'DA 266 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

          Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.

          Şiddetli depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

          Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.

        • 4

          6.2'LİK DEPREM 300 KM'DEN HİSSEDİLDİ

          AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin, Silivri (Marmara Denizi) Depremi’ne ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. Açıklamada, “Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir" denildi.

        • 5

          İSTANBUL SABAHA 4.1 İLE UYANDI

          İstanbul sabaha ise AFAD verilerine göre 4.1, Kandilli ölçümüne göre ise 4.6 büyüklüğündeki depremle uyandı. Depremin merkez üssü Büyükçekmece açıkları oldu. AFAD derinliği 7 km, Kandilli ise 16.9 km olarak açıkladı.

        • 6

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

          Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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