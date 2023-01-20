Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: İstanbul'da hasta yakını, doktorun parmağını kırdı!

İstanbul'da doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda Çağla Arukan adlı doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı

Giriş: 20.01.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da hasta yakını, doktorun parmağını kırdı!
İstanbul'da hasta yakını, doktorun parmağını kırdı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Gaziosmanpaşa'da bir doktorun parmağının kırılmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı.

Çocuğunu tedavi için götürdüğü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Çağla Arukan'ın parmağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

DOKTOR, DARP RAPORU ALDI

Adliyeye götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çocuğuyla dün akşam Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden A.K, kendisini yanlış yönlendirdiğini öne sürdüğü doktor Çağla Arukan'ın elindeki evrakı şiddetle almak istemiş, bu sırada Arukan'ın sağ el ikinci parmağı kırılmıştı.

Olayın ardından Arukan darp raporu alırken, A.K. gözaltına alınmıştı.

Fotoğraf: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sağanak ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
Sağanak ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
42 yılın en kötüsü!
42 yılın en kötüsü!
6 ilde çocuk istismarı operasyonu! 22 gözaltı
6 ilde çocuk istismarı operasyonu! 22 gözaltı
Altın fiyatları haftayı düşüşle kapatıyor
Altın fiyatları haftayı düşüşle kapatıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.